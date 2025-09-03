Deutsche Sportwelt trauert um Box-Legende

Die deutsche Sportwelt trauert um eine echte Box-Legende. Trainer Michael Timm starb im Alter von 62 Jahren an Krebs.
„Heute haben wir einen wundervollen Menschen verloren. Timi hat mein Leben mit seiner Herzlichkeit, seinem Lachen und seiner Wärme bereichert. Ich bin unendlich dankbar für die gemeinsame Zeit und werde dich für immer im Herzen tragen. Ruhe in Frieden, lieber Trainer“, schrieb am Mittwoch Timms ehemaliger Schützling Jürgen Brähmer via Instagram.
Michael Timm war selbst ein sehr guter Amateurboxer, kürte sich 1985 zum Europameister im Halbmittelgewicht. Später wurde er einer der besten Trainer des Landes, hatte fünf Weltmeister und zwei Weltmeisterinnen unter seinen Fittichen – unter anderem Brähmer und Felix Sturm.
Ex-Schützling besuchte Trainer am Krankenbett
Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass Timm an Krebs litt. Jürgen Brähmer besuchte seinen früheren Trainer in den vergangenen Tagen am Krankenbett, am Montag sei bereits abzusehen gewesen, dass der 62-Jährige wohl nicht mehr lange leben werde. „Grüß alle schön“, habe er Brähmer mit auf den Weg gegeben. Jetzt trauert die deutsche Boxszene um einen seiner bekanntesten Protagonisten.
