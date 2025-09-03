Deutsche Sportwelt trauert um Box-Legende

Ex-Schützling besuchte Trainer am Krankenbett

Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass Timm an Krebs litt. Jürgen Brähmer besuchte seinen früheren Trainer in den vergangenen Tagen am Krankenbett, am Montag sei bereits abzusehen gewesen, dass der 62-Jährige wohl nicht mehr lange leben werde. „Grüß alle schön“, habe er Brähmer mit auf den Weg gegeben. Jetzt trauert die deutsche Boxszene um einen seiner bekanntesten Protagonisten.