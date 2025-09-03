„Da hat er sich aber mit der Falschen angelegt“
Opfer von Wurstattacke
Der Deutsche, der im April eine Muslima auf dem Schärdinger Wochenmarkt attackiert haben soll, schwänzte seinen Prozess. Stattdessen schickte er eine Mail, um seine Abwesenheit zu „entschuldigen“, brüskierte damit jedoch die Richterin massiv. Das resolute Opfer sieht das nicht ein, die Justiz gibt ihr Recht.
„Er hat im Vorbeigehen nicht nur mich, sondern auch meinen Gott beschimpft. Als ich ihm im Dialekt geantwortet habe, er solle das lassen, ist er so richtig sauer geworden.“ Elvan Tutar (33) aus Schärding erhoffte sich am Mittwoch Gerechtigkeit, wurde jedoch enttäuscht.
