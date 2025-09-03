„Da hat er sich aber mit der Falschen angelegt“

Der Deutsche, der im April eine Muslima auf dem Schärdinger Wochenmarkt attackiert haben soll, schwänzte seinen Prozess. Stattdessen schickte er eine Mail, um seine Abwesenheit zu „entschuldigen“, brüskierte damit jedoch die Richterin massiv. Das resolute Opfer sieht das nicht ein, die Justiz gibt ihr Recht.