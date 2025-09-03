Ars Electronica: KI komponiert Strauss-Walzer

„Da hat er sich aber mit der Falschen angelegt“
Opfer von Wurstattacke
Ab Mittwoch entfesselt die Linzer Ars Electronica neue Blicke in die Zukunft zwischen Mensch und Maschine. Zur Eröffnung im Mariendom gibt es die Europahymne in Gebärdensprache und einen KI-Walzer. Der zentrale Campus des Festivals befindet sich noch einmal in der Postcity, ein Labor zum Thema „Panic yes/no“.
Die Zukunft darf auch sinnlich sein: Am Mittwoch wird der Linzer Mariendom zum Dreh- und Angelpunkt für eine vielfältige Eröffnung (19.30 Uhr).