Medienfestival startet

Ars Electronica: KI komponiert Strauss-Walzer

Oberösterreich
03.09.2025 16:00
Hymne in Gebärdensprache mit einem Chor aus Japan
Hymne in Gebärdensprache mit einem Chor aus Japan(Bild: Mariko Tagashira)

Ab Mittwoch entfesselt die Linzer Ars Electronica neue Blicke in die Zukunft zwischen Mensch und Maschine. Zur Eröffnung im Mariendom gibt es die Europahymne in Gebärdensprache und einen KI-Walzer. Der zentrale Campus des Festivals befindet sich noch einmal in der Postcity, ein Labor zum Thema „Panic yes/no“.

Die Zukunft darf auch sinnlich sein: Am Mittwoch wird der Linzer Mariendom zum Dreh- und Angelpunkt für eine vielfältige Eröffnung (19.30 Uhr).

Oberösterreich

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.553 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
163.809 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
140.152 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2574 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1272 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1243 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Opfer von Wurstattacke
„Da hat er sich aber mit der Falschen angelegt“
Krone Plus Logo
Medienfestival startet
Ars Electronica: KI komponiert Strauss-Walzer
Appell an Gemeinden
„Vor den Schulen ganzjährig Tempo 30 einführen!“
Deregulierungsgesetz
Wurde aus „Schlankmacher“ nur ein „laues Lüfterl“?
„Premiere“ war Erfolg
Trübe Aussichten für die Rückkehr des „Badezugs“
