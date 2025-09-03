Ars Electronica: KI komponiert Strauss-Walzer

Ab Mittwoch entfesselt die Linzer Ars Electronica neue Blicke in die Zukunft zwischen Mensch und Maschine. Zur Eröffnung im Mariendom gibt es die Europahymne in Gebärdensprache und einen KI-Walzer. Der zentrale Campus des Festivals befindet sich noch einmal in der Postcity, ein Labor zum Thema „Panic yes/no“.