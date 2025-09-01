Wie Tech-Schutzengel Amokläufe verhindern sollen

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Bis Ende August wurden heuer in den USA 9917 Menschen durch Schusswaffen getötet, fast doppelt so viele, 18.092, laut Gun Violence Archive verletzt, davon auch mehr als 2000 Kinder und Jugendliche im Alter von null bis 17 Jahren. 839 Heranwachsende hatten weniger Glück und starben, darunter auch jene zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren, die erst vor wenigen Tagen an einer katholischen Schule in Minneapolis während eines Gottesdienstes zum Schulstart erschossen worden waren.