Paragleiter „landete“ unfreiwillig auf Garagendach

Mit Hubsteiger geborgen

Der Paragleiter wurde mit dem Hubsteiger in einer Korbtrage mit Vakuummatratze vom Dach gerettet werden. Der Verletzte wurde an den Notarzt des Notarzthubschraubers C6 übergeben und ins Krankenhaus geflogen. An dem Einsatz waren 48 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen, drei First Responder vom Rotem Kreuz Mondsee mit drei Fahrzeugen, drei Sanitäter vom Rotem Kreuz mit einem Sanitätseinsatzwagen und ein örtlicher Notarzt beteiligt.