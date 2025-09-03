Paragleiter „landete“ unfreiwillig auf Garagendach

So war das sicher nicht geplant: Auf das Dach einer Garage stürzte ein Paragleiter am Mittwochnachmittag in Tiefgraben (OÖ). Anrainer halfen ihm. Die Feuerwehr musste den Verletzten mittels Hubsteiger in einer Korbtrage von dem Dach bergen.
Am Mittwoch wurden die Feuerwehren Tiefgraben, Guggenberg, Hof bei Mondsee und Mondsee um 16.15 Uhr mit dem Einsatzstichwort: „Personenrettung hoch – Paragleiter auf Haus abgestürzt“ alarmiert.
Aufgrund der Angaben des Notrufers wurde zusätzlich der Hubsteiger der Feuerwehr Mondsee alarmiert. Einsatzleiter Christian Stoxreiter von der Feuerwehr Tiefgraben berichtete vom Einsatz: „Der verunfallte Paragleiter lag bei unserem Eintreffen auf dem Dach einer Garage und war ansprechbar. Anfangs wurde der Verunfallte von Anrainern versorgt und mit einem Sonnenschirm beschattet. Die notfallmedizinische Versorgung übernahm unser örtlicher Notarzt, unterstützt von einem weiblichen First Responder des Roten Kreuzes Mondsee.“
Während die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren auf Anfahrt zum Einsatz waren, machten bereits anwesende Rettungskräfte die Zufahrt für den Hubsteiger frei und parkten die Autos von Anrainern um.
Mit Hubsteiger geborgen
Der Paragleiter wurde mit dem Hubsteiger in einer Korbtrage mit Vakuummatratze vom Dach gerettet werden. Der Verletzte wurde an den Notarzt des Notarzthubschraubers C6 übergeben und ins Krankenhaus geflogen. An dem Einsatz waren 48 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen, drei First Responder vom Rotem Kreuz Mondsee mit drei Fahrzeugen, drei Sanitäter vom Rotem Kreuz mit einem Sanitätseinsatzwagen und ein örtlicher Notarzt beteiligt.
