Slowakei gegen Deutschland ab 20.45 Uhr LIVE

Nagelsmann nimmt Favoritenrolle an

Die Erwartungshaltung dämpft die Personalsituation nicht. „Generell sind wir Favorit in dieser WM-Quali-Gruppe. Ich glaube, das ist klar“, sagte Nagelsmann. „Ich habe schon den Anspruch, dass wir da mit einer guten Dominanz durchgehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt jedes Spiel 5:0 gewinnen und das wäre automatisch die Bedeutung für Dominanz, sondern dass wir es tatsächlich sechs Spiele so gestalten, dass wir keine Zweifel innerhalb der Spiele lassen“, forderte der Bundestrainer für die je zwei Duelle mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg bis Mitte November. Dann soll Platz eins in der Gruppe A und damit das direkte WM-Ticket fix sein.