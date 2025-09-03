Darmverschluss! Warum das so gefährlich sein kann

Unser Darm ist fleißig: Er ist ständig in Bewegung und schiebt den Inhalt des Magens weiter, damit dieser gut verdaut werden kann. Gefährlich wird es, wenn es zu einer Verlegung, Einengung oder Lähmung des Darmes kommt und der Weitertransport des Darminhalts teilweise gestört ist bzw. komplett verhindert wird. Denn dann droht eben ein Darmverschluss bzw. Ileus.