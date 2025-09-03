Darmverschluss! Warum das so gefährlich sein kann

Paukenschlag rund um beliebtes ORF-Kabarettduo
Harter Bauch, plötzliche starke Schmerzen: Ein Darmverschluss, wie es zuletzt vermutlich bei Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, aktuell Insasse der Justizanstalt Innsbruck, der Fall war, kann jeden treffen. Und: So etwas ist immer ein Notfall. Was steckt dahinter? Wir haben nachgefragt!
Unser Darm ist fleißig: Er ist ständig in Bewegung und schiebt den Inhalt des Magens weiter, damit dieser gut verdaut werden kann. Gefährlich wird es, wenn es zu einer Verlegung, Einengung oder Lähmung des Darmes kommt und der Weitertransport des Darminhalts teilweise gestört ist bzw. komplett verhindert wird. Denn dann droht eben ein Darmverschluss bzw. Ileus.
