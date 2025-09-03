Steirischer Schulbus-Betreiber meldet Konkurs an

Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und spezialisierte sich neben Schulbusfahrten auf Taxifahrten und Krankentransporte. Zuletzt waren 16 Dienstnehmer im Betrieb tätig – davon zwei Angestellte und 14 Arbeiter. Grund für die Insolvenz sind die explodierenden Kosten, unter anderem bei Treibstoff und Löhnen. Nach Angaben des Unternehmens würden die eingebrachten Gelder nicht mehr ausreichen.