Steirischer Schulbus-Betreiber meldet Konkurs an

In der Steiermark folgt eine Insolvenz auf die nächste. Ausgerechnet zum Schulstart ging nun ein Schulbus-Unternehmen in Deutschfeistritz pleite. 16 Dienstnehmer sind betroffen – 188.000 Euro Schulden fallen an.
Nicht einmal mehr eine Woche dauert es, bis in der Steiermark wieder die Schule beginnt. Ausgerechnet jetzt muss ein Schulbus-Unternehmen aus Deutschfeistritz Konkurs anmelden, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband. Die SRT TransLog GmbH ist pleite.
Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und spezialisierte sich neben Schulbusfahrten auf Taxifahrten und Krankentransporte. Zuletzt waren 16 Dienstnehmer im Betrieb tätig – davon zwei Angestellte und 14 Arbeiter. Grund für die Insolvenz sind die explodierenden Kosten, unter anderem bei Treibstoff und Löhnen. Nach Angaben des Unternehmens würden die eingebrachten Gelder nicht mehr ausreichen.
Nun liegen etwa 188.000 Euro Schulden auf dem Tisch. Zu den Aktiva verweist man auf eine Betriebsausstattung im Wert von ca. 5500 Euro, offene Forderungen von ca. 44.000 Euro sowie auf den Fuhrpark, welcher teilweise geleast, teilweise im Eigentum des Unternehmens steht. Das Unternehmen soll nicht fortgeführt werden.
