Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Quali im Ticker

Bulgarien gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
04.09.2025 05:07
Spaniens Jungstar Lamine Yamal
Spaniens Jungstar Lamine Yamal(Bild: AFP/MIGUEL MEDINA)

Die Qualifikationsspiele für die WM 2026 stehen auf dem Programm. Bulgarien ist gegen Europameister Spanien gefordert. Wir berichten live ab 20.45 Uhr – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Für beide Nationen ist es der Auftakt der WM-Qualifikation. Für Bulgarien, angeführt von Trainer Ilian Iliev Dimov, geht es darum, vor heimischem Publikum einen Achtungserfolg zu erzielen und die jüngste 0:4-Niederlage gegen Griechenland vergessen zu machen. Die spanische Auswahl unter Leitung von Luis de la Fuente Castillo hingegen will von Beginn an ihre Favoritenrolle untermauern und sich keine Blöße geben.

Spanien-Coach Luis de la Fuente
Spanien-Coach Luis de la Fuente(Bild: EPA/Rodrigo Jimenez)

Die Formkurve der beiden Teams könnte unterschiedlicher kaum sein: Während die Iberer in ihren letzten fünf Begegnungen dreimal siegreich waren und lediglich einmal das Nachsehen hatten, ist der bulgarische Fußball derzeit von einer Durststrecke geplagt. Die letzten fünf Partien endeten ohne einen einzigen Sieg, was die Aufgabe gegen den Weltmeister von 2010 umso schwieriger macht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.912 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
168.052 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
146.944 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2580 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1289 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1245 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Fußball International
WM-Quali im Ticker
Bulgarien gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE
WM-Quali im Ticker
Slowakei gegen Deutschland ab 20.45 Uhr LIVE
Visa-Zwang
Ticketverkauf für WM im kommenden Jahr startet
Später Nackenschlag
Österreichs U19-Team verliert Test gegen Belgien
Transfer-Wahnsinn
Rekord! Noch nie gaben Klubs so viel Geld aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf