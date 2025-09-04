Bulgarien gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE

Die Formkurve der beiden Teams könnte unterschiedlicher kaum sein: Während die Iberer in ihren letzten fünf Begegnungen dreimal siegreich waren und lediglich einmal das Nachsehen hatten, ist der bulgarische Fußball derzeit von einer Durststrecke geplagt. Die letzten fünf Partien endeten ohne einen einzigen Sieg, was die Aufgabe gegen den Weltmeister von 2010 umso schwieriger macht.