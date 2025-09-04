Bulgarien gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE

Die Qualifikationsspiele für die WM 2026 stehen auf dem Programm. Bulgarien ist gegen Europameister Spanien gefordert. Wir berichten live ab 20.45 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Für beide Nationen ist es der Auftakt der WM-Qualifikation. Für Bulgarien, angeführt von Trainer Ilian Iliev Dimov, geht es darum, vor heimischem Publikum einen Achtungserfolg zu erzielen und die jüngste 0:4-Niederlage gegen Griechenland vergessen zu machen. Die spanische Auswahl unter Leitung von Luis de la Fuente Castillo hingegen will von Beginn an ihre Favoritenrolle untermauern und sich keine Blöße geben.
Die Formkurve der beiden Teams könnte unterschiedlicher kaum sein: Während die Iberer in ihren letzten fünf Begegnungen dreimal siegreich waren und lediglich einmal das Nachsehen hatten, ist der bulgarische Fußball derzeit von einer Durststrecke geplagt. Die letzten fünf Partien endeten ohne einen einzigen Sieg, was die Aufgabe gegen den Weltmeister von 2010 umso schwieriger macht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.