Gesundheits-Branche boomt: Sehr wenig Arbeitslose

AMS-Chef: Branche vor massiven Herausforderungen

AMS-Chef Johannes Kopf betonte dazu, dass die Branche wie der gesamte Arbeitsmarkt vor massiven Herausforderungen stehe. Der demografische Wandel, die steigende Lebenserwartung und der akute Fachkräftemangel setzten das System unter Druck. „Gerade in systemrelevanten Berufen zeigt sich, wie essenziell sie für das Funktionieren des Landes sind – nicht nur in Krisenzeiten, sondern Tag für Tag. Reformen sind daher unumgänglich“, meinte er: „Niederschwellige Zugänge und bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen sind der Schlüssel, um ausreichend Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen.“