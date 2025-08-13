Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aber mehr Jobsuchende

Engpass: Diese Branchen ringen um Arbeitskräfte

Wirtschaft
13.08.2025 10:54
Knapp 360.000 Menschen suchten im Juli Arbeit, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.
Knapp 360.000 Menschen suchten im Juli Arbeit, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)

Anstieg bei der Arbeitslosigkeit und gleichzeitiger Arbeitskräftemangel – klingt etwas paradox, ist derzeit aber die Situation am Arbeitsmarkt in Österreich. Konkret klagt jeder zweite Betrieb (54 Prozent der Unternehmen) über Personalknappheit, 23 Prozent sind davon sogar sehr betroffen.

0 Kommentare

Das geht aus der Austrian-Business-Check-Umfrage des KSV1870 vom März 2025 hervor. Die häufigsten Folgen seien steigende Kosten zur Mitarbeiter-Bindung, hohe Zusatzbelastungen für Mitarbeiter und Umsatzeinbußen. Besonders betroffen seien Gastro und Hotels.

Zitat Icon

Es ist nun einmal die Realität, dass der Hebel bei den Personalkosten vielfach am größten ist, um Kosten zu senken. Langfristig drückt diese Strategie aber auf die Wettbewerbsfähigkeit.

Ricardo-José Vybiral, Chef der KSV1870 Holding

Dennoch würden rund 70 Prozent der befragten Betriebe aus Kostengründen offene Stellen nicht vollständig nachbesetzen. „Es ist nun einmal die Realität, dass der Hebel bei den Personalkosten vielfach am größten ist, um Kosten zu senken. Langfristig drückt diese Strategie aber auf die Wettbewerbsfähigkeit“, warnt Ricardo-José Vybiral, Chef der KSV1870 Holding.

Lesen Sie auch:
Im Juli waren knapp 37.000 Menschen in OÖ arbeitslos.
Tendenz aber stabiler
Schon wieder: Fast zehn Prozent mehr Jobsuchende
01.08.2025
Politiker als Lehrling
Hier kellnert ein Nationalrat: „Kein leichter Job“
06.08.2025

Er verweist auf die Umfrage (Sample: 1100 Firmen): „Obwohl der Personalmangel offensichtlich ist, haben lediglich 18 Prozent der Unternehmen geplant, ihre Mitarbeiterzahl im laufenden Jahr zu erhöhen.“

Fast 360.000 Menschen suchen einen Job
Im Juli waren exakt 359.374 Personen arbeitslos oder in einer AMS-Schulung gemeldet. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Juli des Vorjahres von 17.605 Arbeitssuchenden, ein Plus von 5,2 Prozent. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen legte um 9,8 Prozent zu.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.800 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
138.779 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
102.045 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1327 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1087 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1079 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Wirtschaft
Insolvenzverfahren
Reinigungsfirma pleite: Mitarbeiter bangen um Job
Aber mehr Jobsuchende
Engpass: Diese Branchen ringen um Arbeitskräfte
Ottakringer-Chef:
Biermarkt schwächelt, Events „enorm wichtig“
Krone Plus Logo
Klage gegen Booking
Salzburger Hotels wehren sich gegen Buchungsportal
Produktion, Tourismus
Salzkammergut: Salinen AG investiert 200 Millionen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf