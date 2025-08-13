Engpass: Diese Branchen ringen um Arbeitskräfte

Dennoch würden rund 70 Prozent der befragten Betriebe aus Kostengründen offene Stellen nicht vollständig nachbesetzen. „Es ist nun einmal die Realität, dass der Hebel bei den Personalkosten vielfach am größten ist, um Kosten zu senken. Langfristig drückt diese Strategie aber auf die Wettbewerbsfähigkeit“, warnt Ricardo-José Vybiral, Chef der KSV1870 Holding.