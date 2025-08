AMS-Chef: „Ich bin gegen dieses Moralisieren“

Mit Blick auf die Arbeitslosenzahlen merkte der 52-Jährige an, dass die hohe Teilzeitquote in Österreich sogar dämpfend wirke, da ja mehr Stellen besetzt würden dadurch. Volkswirtschaftlich sei aber die Teilzeitarbeit sehr wohl ein Problem. Allerdings sieht Kopf eher ein „Kinderbetreuungsproblem“ als Grund für die mangelnde Bereitschaft – vor allem von Frauen – zur Vollzeitarbeit. Von einer „Lifestyle-Teilzeit“ wollte der AMS-Chef nicht reden, auch wenn es diese in Umfragen sehr wohl gebe. Doch Kopf betonte: „Ich bin gegen dieses Moralisieren.“