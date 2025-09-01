Beim Jubiläum gehen die Füchse auf Titel-Jagd!

Letzte Saison kam für die Herren im HLA-Viertelfinale gegen Linz das Aus, im Cup-Final-Four verpasste man daheim gegen Schwaz den Einzug ins Finale. „Es liegt eine Saison hinter uns, in der wir weit gekommen sind. Für das neue Spieljahr wollen wir wieder das beste steirische Team sein, zweites Ziel ist weiter zu kommen, als noch in der Vorsaison, betont Füchse-Präsident Jörg Leichtfried.