Beim Jubiläum gehen die Füchse auf Titel-Jagd!

Wie doch die Zeit vergeht! Die BT Füchse feiern heuer ihr fünfjähriges Jubiläum der Fusion zwischen Bruck und Trofaiach. Der obersteirische Handballklub ist längst der erfolgreichste der Steiermark. Samstag starten die Herren bei Ferlach in die neue HLA-Saison, die WHA-Damen legen daheim gegen die Fivers los.
Letzte Saison kam für die Herren im HLA-Viertelfinale gegen Linz das Aus, im Cup-Final-Four verpasste man daheim gegen Schwaz den Einzug ins Finale. „Es liegt eine Saison hinter uns, in der wir weit gekommen sind. Für das neue Spieljahr wollen wir wieder das beste steirische Team sein, zweites Ziel ist weiter zu kommen, als noch in der Vorsaison, betont Füchse-Präsident Jörg Leichtfried.
