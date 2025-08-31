SV Ried erzielte einen lupenreinen Derby-Hattrick!

Die Innviertler besiegten binnen einer Woche neben Blau-Weiß Linz und Regionalligist Gurten gestern auch den LASK. Womit sich zum OÖ-Kaiser küren konnte. Wobei die grün-schwarzen beim Duell in Linz vielmehr nicht nur unbedingt auf dem Platz tonangebender waren, sondern eher auf der Tribüne.
„Ein Leben lang! SV Ried ein Leben lang!“ Nach knapp 52 Minuten verwandelte sich die Raiffeisen Arena des LASK endgültig in eine Innviertler Spielwiese. Während auf dem Platz Peter Kiedl zum 3:0 verwertete, das Trainer Max Senft überschwänglich zelebrierte, übernahmen spätestens ab da die grün-schwarzen Fans das totale Kommando über das Stadion. Was auch daran gelegen hatte, dass das Fan-Kollektiv Landstrassler trotz der zuletzt vermeintlichen Steilvorlage von CEO Siegmund Gruber, zukünftig auf die rosa Dressen zu verzichten, weiter dem Stadion ferngeblieben waren.
