SV Ried erzielte einen lupenreinen Derby-Hattrick!

„Ein Leben lang! SV Ried ein Leben lang!“ Nach knapp 52 Minuten verwandelte sich die Raiffeisen Arena des LASK endgültig in eine Innviertler Spielwiese. Während auf dem Platz Peter Kiedl zum 3:0 verwertete, das Trainer Max Senft überschwänglich zelebrierte, übernahmen spätestens ab da die grün-schwarzen Fans das totale Kommando über das Stadion. Was auch daran gelegen hatte, dass das Fan-Kollektiv Landstrassler trotz der zuletzt vermeintlichen Steilvorlage von CEO Siegmund Gruber, zukünftig auf die rosa Dressen zu verzichten, weiter dem Stadion ferngeblieben waren.