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Vorrang missachtet

Mopedlenker (15) wurde durch die Luft geschleudert

Oberösterreich
24.04.2026 09:11
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Dieser Fehler kam ihm teuer zu stehen: Ein Mopedlenker (15) missachtete auf einer Kreuzung in Ebensee (Oberösterreich) das „Vorrang geben“-Schild, kollidierte mit dem Auto einer 18-Jährigen und wurde durch die Luft geschleudert.

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Am Donnerstagabend ereignete sich in Ebensee ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Mopedlenker und einer Pkw-Lenkerin. Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr gegen 18.20 Uhr entlang der Alten Traunstraße in Fahrtrichtung Bad Ischl. Im Kreuzungsbereich des Knotens Rindbach missachtete ein von links kommender 15-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Gmunden das Verkehrszeichen „Vorrang geben“.

Mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen
Er kollidierte schließlich mit dem Pkw der 18-Jährigen, wurde durch die Luft geschleudert und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 15-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die 18-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt.

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