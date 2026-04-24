Mopedlenker (15) wurde durch die Luft geschleudert

Mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen

Er kollidierte schließlich mit dem Pkw der 18-Jährigen, wurde durch die Luft geschleudert und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 15-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die 18-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt.