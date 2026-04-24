Fahrschüler fuhr selbst mit Auto zum Amtsarzt

Eine eher lässige Einstellung zu den heimischen Gesetzen dürfte ein junger Syrer haben: Der 23-jährige Fahrschüler aus Vöcklabruck (Oberösterreich) fuhr selbst mit dem Auto zum Amtsarzt. Eine Streife zog ihn aus dem Verkehr.
Ins Auge gestochen ist ein 23-jähriger Fahrzeuglenker einer Polizeistreife am Donnerstagvormittag in Vöcklabruck. Der Syrer aus Vöcklabruck war mit seinem Pkw auf der Salzburger Straße in Richtung Bezirkshauptmannschaft unterwegs. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser noch keine Lenkberechtigung besitzt.
Weiterfahrt wurde untersagt
Der 23-Jährige war gerade am Weg zur amtsärztlichen Untersuchung. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird angezeigt.
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