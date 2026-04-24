Fahrschüler fuhr selbst mit Auto zum Amtsarzt

Ins Auge gestochen ist ein 23-jähriger Fahrzeuglenker einer Polizeistreife am Donnerstagvormittag in Vöcklabruck. Der Syrer aus Vöcklabruck war mit seinem Pkw auf der Salzburger Straße in Richtung Bezirkshauptmannschaft unterwegs. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser noch keine Lenkberechtigung besitzt.