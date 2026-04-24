Heute Schlussplädoyers im Postenschacher-Prozess

Letzte Anträge der Verteidigung abgewiesen

Zu Beginn der Verhandlung wurden Beweisanträge der Verteidigung – sie wollte einen weiteren Zeugen laden und ein Gutachten zur Eignung des Bürgermeisters für den Führungsjob – abgewiesen. Der Zeuge habe keine unmittelbaren Wahrnehmungen und sei zudem zum Tatzeitraum karenziert gewesen, so die Vorsitzende. Das Gutachten wurde abgelehnt, weil die Eignung des Bürgermeisters im Rahmen der Beweiswürdigung beurteilt werden müsse. Danach begann die Verlesung, die wohl umfangreich ausfallen wird. Anschließend stehen die Schlussplädoyers am Programm.