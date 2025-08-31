Wie die Persönlichkeit Ihre Sex-Träume beeinflusst

Für Freud waren sexuelle Träume Ausdruck unterdrückter Wünsche und Triebe, inzwischen geht man davon aus, dass sie durch ein Zusammenspiel von biologischen Reizen (Hormone), psychologischen und emotionalen Faktoren (u.a. Stress) sowie äußeren Einflüssen (Filme, Bücher, Gespräche etc.) entstehen. Fakt ist: Träume, in denen es mehr oder minder heiß hergeht, sind weit verbreitet - etwa acht Prozent aller Träume haben sexuellen Inhalt. Allerdings scheinen bestimmte Menschen intensiver erotisch zu träumen als andere.