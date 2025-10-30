Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewaltige Schäden

Hurrikan „Melissa“ nimmt Kurs auf Bermuda

Ausland
30.10.2025 23:08

Nach seinem zerstörerischen Kurs durch mehrere Staaten der Karibik befindet sich Hurrikan „Melissa“ vorerst wieder über dem offenen Meer. Auf den Bahamas, über die der Sturm zuletzt gefegt war, wurde eine Hurrikan-Warnung am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) aufgehoben. Für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh: „Melissa“ bewegt sich – nun wieder leicht verstärkt als Hurrikan der Stufe 2 von 5 – auf die Inselgruppe Bermuda im Nordatlantik zu.

0 Kommentare

In den Karibikstaaten, wo der Sturm in den vergangenen Tagen eine Spur der Verwüstung und nach vorläufigen Behördenangaben mehr als 30 Tote hinterlassen hat, beginnen indessen die

Besonders schwer betroffen ist Jamaika, wo der Sturm am Dienstag als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 auf Land getroffen war. Mindestens neun Menschen kamen ums Leben: Sechs durch den Sturm selbst und drei bereits bei den Vorbereitungen auf den Hurrikan, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Bilder und Videos aus den betroffenen Gebieten zeigten zerstörte Häuser, überschwemmte Straßen ...
Bilder und Videos aus den betroffenen Gebieten zeigten zerstörte Häuser, überschwemmte Straßen und umgestürzte Bäume.(Bild: AFP/YAMIL LAGE)

Bilder und Videos aus den betroffenen Gebieten zeigten zerstörte Häuser, überschwemmte Straßen und umgestürzte Bäume. Krankenhäuser, Schulen, Kirchen und Brücken wurden vielerorts beschädigt. In der Stadt Black River an der Südwestküste des Landes trugen nach Angaben der örtlichen Behörden mehr als 90 Prozent der Häuser Schäden davon. Einige historische Gebäude wurden demnach komplett zerstört.

Chaos auf Jamaika
Chaos auf Jamaika(Bild: AP/Matias Delacroix)

Räumung mit Baumaschinen und Macheten
In Montego Bay im Nordwesten der Insel räumten Baumaschinen umgestürzte Strommasten, Trümmer und Bäume von den Straßen. Der Fokus der Aufräumarbeiten liege derzeit darin, die Hauptstraßen wieder befahrbar zu machen, sagte Bürgermeister Richard Vernon am Mittwoch in einem Video auf Facebook. Im Anschluss werde versucht, auch in abgelegenere Gebiete vorzudringen.

Rettungskräfte versuchten am Donnerstag, mehr als 130 blockierte Straßen zu Fuß und teilweise mit Macheten zu räumen. „Im Moment geht es darum, die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen und möglichen Verletzten zu helfen“, erklärte Bildungs- und Informationsministerin Dana Morris Dixon. Im Westen des Landes sei die Lage „erschütternd“. Auch zwei Tage nach dem Durchzug des Sturms waren auf dem Karibikstaat zahlreiche Gemeinden von der Außenwelt abgeschnitten.

Verzweifelte Bewohner bitten um Nahrungsmittel.
Verzweifelte Bewohner bitten um Nahrungsmittel.(Bild: AP/Matias Delacroix)

Schäden in Milliardenhöhe erwartet
Am Mittwoch öffnete der internationale Flughafen in der Hauptstadt Kingston nach Angaben von Transportminister Daryl Vaz für erste Hilfsflüge. Der größte Flughafen des Landes, der Sangster International Airport in Montego Bay, sei zwar beschädigt worden, könne am Donnerstag aber ebenfalls öffnen. Nach Angaben der jamaikanischen Regierung befanden sich etwa 25.000 Touristen auf der Insel. Auch eine hohe zweistellige Zahl von Deutschen sei darunter, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Ob diese direkt von den Folgen des Hurrikans betroffen waren, war nicht bekannt.

Nach ersten Schätzungen des privaten US-Wetterdienstes AccuWeather, der auch die Auswirkungen von Unwettern bemisst, könnten der Gesamtschaden und die wirtschaftlichen Verluste durch den Sturm bei 48 bis 52 Milliarden US-Dollar (etwa 41 bis 45 Milliarden Euro) liegen.

Die Karte zeigt die Zugbahn des Hurrikans Melissa in der Karibik. Der Verlauf führt von südlich Jamaika n Richtung Nordosten. Die Prognose für den 30. Oktober sieht eine weitere Bewegung über die Bahamas vor. Quelle: NOAA.

Viele Gebiete auf Kuba noch von der Außenwelt abgeschnitten
Nach Jamaika zog der Hurrikan etwas abgeschwächt weiter nach Kuba. Auch dort richtete der Wirbelsturm schwere Verwüstungen an. Besonders betroffen war der Osten des Landes. Viele Kaffee- und Bananenplantagen wurden zerstört. Das Schlimmste waren nach Angaben von Präsident Miguel Díaz-Canel die Überschwemmungen. Trotz des Ausmaßes der Schäden seien bisher keine Todesopfer zu beklagen. „Wir sind am Leben“, zeigte sich Díaz-Canel erleichtert. „Unser Sieg ist das Leben“.

Wie örtliche Medien berichteten, waren viele ländliche Gebiete aber aufgrund blockierter oder überschwemmter Straßen noch von der Außenwelt abgeschnitten. Nach Angaben von Kommunikationsministerin Mayra Arevich Marín beschädigte der Sturm Glasfaserkabel und Stromleitungen, wodurch auch Telefon- und Mobilfunknetze in weiten Teilen ausgefallen seien.

Lesen Sie auch:
Der Inselstaat Jamaika wurde von dem Hurrikan stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Nun Kurs auf Bahamas
Hurrikan „Melissa“ fordert 30 Todesopfer
29.10.2025
Massive Zerstörung
Jamaika verwüstet, nun zieht „Melissa“ nach Kuba
29.10.2025

Viele Tote bei Überschwemmungen in Haiti
In Haiti kamen mindestens 24 Menschen ums Leben. Allein in der haitianischen Gemeinde Petit Goâve starben rund 20 Menschen, als ein Fluss aufgrund der anhaltenden Regenfälle im Westen des Landes über die Ufer trat. Wie der Leiter des Zivilschutzes, Emmanuel Pierre, örtlichen Medien berichtete, werden mindestens 18 weitere Menschen vermisst. Die Hälfte der Todesopfer seien Kinder. Häuser, Autos und Vieh seien von den Wassermassen mitgerissen und Felder zerstört worden, meldete die Zeitung „Le Nouvelliste“ unter Berufung auf Augenzeugen. In der Dominikanischen Republik kam eine Person in Zusammenhang mit dem Sturm ums Leben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf