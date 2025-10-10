Kinderwunsch: Hat es bei Ihnen sofort geklappt?

Er gehört wohl zu den natürlichsten Wünschen, die man haben kann: jener nach Fortpflanzung. Doch was als natürlichste Sache der Welt angesehen wird, ist für viele Menschen tatsächlich nur schwer möglich – oder bleibt gar unerreichbar. Wir fragen uns: Hat es mit Ihrem Kinderwunsch gleich geklappt?
Zuerst passt es nicht, später geht es nicht mehr oder Erkrankungen, Unfälle, Veranlagungen und Co. verhindern, dass ein Kind tatsächlich entstehen kann. Oft führt selbst medizinische Unterstützung nicht zum Erfolg. So belastet ein unerfüllter Kinderwunsch Betroffene schwer – und oft ein Leben lang.
Uns interessieren Ihre Erfahrungen und Meinungen dazu! Wie war bzw. ist das bei Ihnen? War die Erfüllung Ihres Kinderwunsches denn problemlos möglich? Brauchten Sie Unterstützung oder stehen kurz davor bzw. sind Sie sich noch unschlüssig, was Sie tun sollen? Oder kennen Sie gar den tiefen Schmerz, nie einen eigenen Sprössling in den Armen zu halten?
Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt!
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.