„Macht das exzellent!“ Sonderlob vom Weltmeister

Konrad Laimer ist derzeit in Topform – das stellte er auch am Mittwochabend beim DFB-Pokal-Sieg seiner Bayern gegen Köln (4:1) unter Beweis. Vom ehemaligen deutschen Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger erhielt er dafür ein Sonderlob.
In der 31. Minute wurde es für die Bayern kurz richtig ungemütlich. Der Rekordmeister geriet gegen mutige Kölner in der 2. Runde des DFB-Pokals mit 0:1 in Rückstand. Böse Erinnerungen wurden wach – immerhin war der Cup in den letzten Jahren kein Bewerb, in dem sich die Münchner auszeichnen konnten. Häufig war schon früh Endstation.
Doch diese Saison ist alles anders. Das liegt auch an Konrad Laimer, der sich wenige Minuten nach dem Gegentreffer den Ball schnappte und zum Solo durch die gegnerische Hälfte ansetzte. An der Strafraumgrenze hatte er schließlich das Auge für den mitgelaufenen Josip Stanisic. Am Ende der Aktion stand der Ausgleichstreffer durch Lius Diaz.
Unermüdlicher Einsatz
Wenngleich dieser aufgrund einer Abseitssituation nicht hätte zählen dürfen, zeigt die Aktion sehr gut, auf welchem Niveau Laimer derzeit spielt und wie wichtig er auch für sein Team ist. „Das ist natürlich exzellent gemacht vom Konrad Laimer“, erhielt er so auch Sonderlob von Schweinsteiger im ARD.
Und auch nach dem Spiel wurden seine Leistung und vor allem sein unermüdlicher Einsatz hervorgehoben. Bis in die letzte Minute war der ÖFB-Legionär beinahe überall auf dem Platz zu finden. Selbst beim Stand von 4:1 für die Bayern ging er in jeden Zweikampf, als ob es gerade um den Titel gehen würde.
Dass die Bayern sich nun offenbar mit dem jungen Juwel Givairo Read von Feyenoord Rotterdam als weitere Alternative für die Außenverteidigung beschäftigen, kann den Österreicher deshalb nicht beunruhigen. Der 19-Jährige ist bei den Niederländern derzeit Stammspieler und sicher ein Versprechen für die Zukunft. Aber an einem Laimer in Topform müsste er erst mal vorbeikommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.