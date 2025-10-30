„Macht das exzellent!“ Sonderlob vom Weltmeister

Und auch nach dem Spiel wurden seine Leistung und vor allem sein unermüdlicher Einsatz hervorgehoben. Bis in die letzte Minute war der ÖFB-Legionär beinahe überall auf dem Platz zu finden. Selbst beim Stand von 4:1 für die Bayern ging er in jeden Zweikampf, als ob es gerade um den Titel gehen würde.