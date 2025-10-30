Vorteilswelt
Laimer in Topform

„Macht das exzellent!“ Sonderlob vom Weltmeister

Deutsche Bundesliga
30.10.2025 22:33
Konrad Laimer (rechts) zeigte auch im Pokal, wie wichtig er für die Bayern ist.
Konrad Laimer (rechts) zeigte auch im Pokal, wie wichtig er für die Bayern ist.(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER)

Konrad Laimer ist derzeit in Topform – das stellte er auch am Mittwochabend beim DFB-Pokal-Sieg seiner Bayern gegen Köln (4:1) unter Beweis. Vom ehemaligen deutschen Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger erhielt er dafür ein Sonderlob. 

0 Kommentare

In der 31. Minute wurde es für die Bayern kurz richtig ungemütlich. Der Rekordmeister geriet gegen mutige Kölner in der 2. Runde des DFB-Pokals mit 0:1 in Rückstand. Böse Erinnerungen wurden wach – immerhin war der Cup in den letzten Jahren kein Bewerb, in dem sich die Münchner auszeichnen konnten. Häufig war schon früh Endstation. 

Bastian Schweinsteiger – eine Legende beim FC Bayern.
Bastian Schweinsteiger – eine Legende beim FC Bayern.(Bild: AFP/APA/INA FASSBENDER)

Doch diese Saison ist alles anders. Das liegt auch an Konrad Laimer, der sich wenige Minuten nach dem Gegentreffer den Ball schnappte und zum Solo durch die gegnerische Hälfte ansetzte. An der Strafraumgrenze hatte er schließlich das Auge für den mitgelaufenen Josip Stanisic. Am Ende der Aktion stand der Ausgleichstreffer durch Lius Diaz. 

Unermüdlicher Einsatz
Wenngleich dieser aufgrund einer Abseitssituation nicht hätte zählen dürfen, zeigt die Aktion sehr gut, auf welchem Niveau Laimer derzeit spielt und wie wichtig er auch für sein Team ist. „Das ist natürlich exzellent gemacht vom Konrad Laimer“, erhielt er so auch Sonderlob von Schweinsteiger im ARD. 

Lesen Sie auch:
Luis Diaz stand bei seinem Treffer zum 1:1 im Abseits.
Kölner stinksauer
Bayern-Tor zum Ausgleich hätte nicht zählen dürfen
30.10.2025
Startrekord in Europa
Furiose Bayern! Das ist noch keinem Klub gelungen
30.10.2025

Und auch nach dem Spiel wurden seine Leistung und vor allem sein unermüdlicher Einsatz hervorgehoben. Bis in die letzte Minute war der ÖFB-Legionär beinahe überall auf dem Platz zu finden. Selbst beim Stand von 4:1 für die Bayern ging er in jeden Zweikampf, als ob es gerade um den Titel gehen würde.

Dass die Bayern sich nun offenbar mit dem jungen Juwel Givairo Read von Feyenoord Rotterdam als weitere Alternative für die Außenverteidigung beschäftigen, kann den Österreicher deshalb nicht beunruhigen. Der 19-Jährige ist bei den Niederländern derzeit Stammspieler und sicher ein Versprechen für die Zukunft. Aber an einem Laimer in Topform müsste er erst mal vorbeikommen. 

