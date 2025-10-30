Verdacht gegen Orden auf Missbrauch von Sozialgeld

Erneuter Paukenschlag in der Causa rund um die drei rebellischen, betagten Nonnen von Goldenstein, die gegen ihren Willen durch den Propst in das Pflegeheim Kahlsperg in Salzburg verfrachtet wurden. Die drei rüstigen Schwestern besetzten seither verbissen ihr eigenes Kloster, weil sie „nicht im Pflegeheim sterben wollen“. Nun gibt es eine neue Entwicklung.