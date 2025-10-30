In WhatsApp-Gruppe eingeladen und abgezockt

Betrug im Namen des Opfers

Besonders perfide: Das Vertrauen wurde sich erschlichen, weil nach den ersten Überweisungen tatsächlich geringe Rücküberweisungen kamen. So wurde der Mann dazu gebracht, immer mehr Geld zu überweisen – und sogar seine persönlichen Daten bekanntzugeben! Es wurden dann weitere Betrugshandlungen im Namen des Opfers durchgeführt. „Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden im niedrigen 5-stelligen Eurobereich“, so die Polizei.