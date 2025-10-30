Vorteilswelt
Vertrauen erschlichen

In WhatsApp-Gruppe eingeladen und abgezockt

Tirol
30.10.2025 20:43
Symbolbild
Symbolbild(Bild: stock.adobe.com)

Das nächste Opfer! Abgezockt wurde ein 47-Jähriger, nachdem er in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen wurde. Der Betrug ging so weit, dass sogar im Namen des Opfers Betrugshandlungen durchgeführt wurden.

Man kann nicht oft genug davor warnen: Man sollte niemals seine persönlichen Daten herausgeben. Ein Online-Betrüger hat nun das nächste Opfer erwischt. Am Dienstag wurde ein 47-jähriger Mann von einem unbekannten Täter unter einem Alias-Namen in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen. Dort wurde er dann dazu verleitet, sich eine angebliche Anlage-App herunterzuladen, wie die Polizei berichtet.

Betrug im Namen des Opfers
Besonders perfide: Das Vertrauen wurde sich erschlichen, weil nach den ersten Überweisungen tatsächlich geringe Rücküberweisungen kamen. So wurde der Mann dazu gebracht, immer mehr Geld zu überweisen – und sogar seine persönlichen Daten bekanntzugeben! Es wurden dann weitere Betrugshandlungen im Namen des Opfers durchgeführt. „Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden im niedrigen 5-stelligen Eurobereich“, so die Polizei.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
