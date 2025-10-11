Kink bis Kunst: So heiß ist Erotikmesse für Frauen

Das ist einmal ein besonderer Spielplatz für große Mädchen: Bei der Erotikmesse „Pure Pleasure“ in Wien sind die Frauen ganz unter sich. So kann man sich super offen unterhalten, weiß Veranstalterin Manuela Eigelsreiter: „Da können wir Frauen miteinander über Sex reden, ohne dass man gleich sexualisiert werden. Das ist einfach vom Umgang miteinander etwas ganz anderes.“