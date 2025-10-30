Was die Vienna Insurance Group jetzt vorhat

Um knapp 1,4 Milliarden Euro kauft die Vienna Insurance Group (VIG) die deutsche Nürnberger Versicherung – die größte Akquisition ihrer Geschichte! Chef Hartwig Löger verrät im „Krone“-Interview, warum der Deal den die VIG, zu der auch die Wiener Städtische und die Donau Versicherung gehören, in die europäische Top-10 katapultiert, was das für die Mitarbeiter bedeutet und warum er sich von der Politik eine Halbierung der Versicherungssteuer wünscht.
„Krone“: Die Vienna Insurance Group übernimmt jetzt die Nürnberger Versicherung – warum?
Hartwig Löger: Bisher sind wir im Kernmarkt Zentral- und Osteuropa in 20 Ländern führend präsent. Die Nürnberger zu übernehmen, ist eine Riesenchance, regional zu diversifizieren. Das bringt langfristig Stabilität.
