Nach Milliardendeal

Was die Vienna Insurance Group jetzt vorhat

Wirtschaft
30.10.2025 17:29
VIG-Generaldirektor Hartwig Löger: „Nach der Integration der Nürnberger werden wir ein ...
VIG-Generaldirektor Hartwig Löger: „Nach der Integration der Nürnberger werden wir ein Top-10-Player in Gesamteuropa sein. In Zentral- und Osteuropa sind wir bereits seit vielen Jahren die klare Nummer eins.“(Bild: Eva Manhart)

Um knapp 1,4 Milliarden Euro kauft die Vienna Insurance Group (VIG) die deutsche Nürnberger Versicherung – die größte Akquisition ihrer Geschichte! Chef Hartwig Löger verrät im „Krone“-Interview, warum der Deal den die VIG, zu der auch die Wiener Städtische und die Donau Versicherung gehören, in die europäische Top-10 katapultiert, was das für die Mitarbeiter bedeutet und warum er sich von der Politik eine Halbierung der Versicherungssteuer wünscht.

„Krone“: Die Vienna Insurance Group übernimmt jetzt die Nürnberger Versicherung – warum?
Hartwig Löger: Bisher sind wir im Kernmarkt Zentral- und Osteuropa in 20 Ländern führend präsent. Die Nürnberger zu übernehmen, ist eine Riesenchance, regional zu diversifizieren. Das bringt langfristig Stabilität.

