Achtelfinale! Salzburg gegen WSG – ab 19 Uhr LIVE

Vor einem Monat haben sich die Salzburger in der Meisterschaft in Tirol 2:1 durchgesetzt, seither hat sich für WSG-Trainer Philipp Semlic aber einiges geändert. „Salzburg war in einer Phase, wo sie ein paar Spiele nicht gewonnen haben. Mit dem 3:0 gegen die Austria haben sie wieder ein Statement gesetzt. Wir wissen schon, was auf uns zukommt. Es ist das schwierigste Los, das wir haben hätten können. Aber es heißt siegen oder fliegen, wir wollen das erste machen. Es gibt (im Cup) eine Chance, was Großes zu erreichen, wir wollen die Sensation schaffen“, sagte Semlic.