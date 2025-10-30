Jetzt verliert Prinz Andrew seinen letzten Titel

Nach monatelangem Druck rund um die Skandale von Prinz Andrew ist nun fix: Er muss seine verbliebenen royalen Titel und Ehrenämter abgeben. Dies bestätigte der Buckingham Palace am Abend.
König Charles III. zieht nun offenbar die Konsequenzen – und das mit voller Wucht! Die anhaltenden Schlagzeilen um Andrews frühere Verbindungen zu US-Sexstraftäter Jeffrey Epstein wurden einfach zu viel. Bereits seit 2022 verzichtet der zweitälteste Sohn der Queen auf offizielle Aufgaben und lebte wie ein gelangweilter Teenager vor sich hin. Nun ist endgültig Schluss: Auch seine restlichen Titel sollen „ruhend gestellt“ werden.
Besonders bitter dürfte den gefallenen Royal treffen, dass er auch aus seinem Anwesen Royal Lodge ausziehen muss. Andrew werde künftig nur noch als Andrew Mountbatten-Windsor und nicht mehr als Prinz bekannt sein und von seiner Residenz in die Royal Lodge in eine „private Unterkunft“ umziehen, erklärt der Palast.
Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen
In dem kürzlich erschienenen Buch mit dem Titel „Nobody‘s Girl“ wiederholte die im April verstorbene US-Amerikanerin Virginia Giuffre ihre Vorwürfe gegen Andrew, er habe sie sexuell missbraucht, nachdem sie von Epstein zu ihm gebracht worden sei – im Englischen ist der Begriff des „Sex Traffickings“ dafür gebräuchlich, des sexuellen Menschenhandels. Sie sei nach US-Recht damals noch minderjährig gewesen.
„Diese Rügen werden trotz seiner anhaltenden Leugnung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe als notwendig erachtet“, erklärte der Palast. „Ihre Majestäten möchten klarstellen, dass ihre Gedanken und ihr tiefstes Mitgefühl den Opfern und Überlebenden jeglicher Form von Missbrauch galten und auch weiterhin gelten werden.“
