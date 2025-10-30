Jetzt verliert Prinz Andrew seinen letzten Titel

Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen

In dem kürzlich erschienenen Buch mit dem Titel „Nobody‘s Girl“ wiederholte die im April verstorbene US-Amerikanerin Virginia Giuffre ihre Vorwürfe gegen Andrew, er habe sie sexuell missbraucht, nachdem sie von Epstein zu ihm gebracht worden sei – im Englischen ist der Begriff des „Sex Traffickings“ dafür gebräuchlich, des sexuellen Menschenhandels. Sie sei nach US-Recht damals noch minderjährig gewesen.