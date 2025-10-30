Super-Joker zeigte bei Salzburgs Gruselkick auf

Lange Zeit tat sich der FC Red Bull Salzburg enorm schwer gegen die WSG Tirol. Am Ende setzten sich die Bullen vor allem dank eines sehr starken Einwechselspielers mit 3:1 in der Verlängerung durch. Die Noten der der „Krone“ im Detail.
Alexander Schlager: Note 4
Hielt einen Schuss in Halbzeit zwei stark, rettete in der Verlängerung einmal auf der Linie.
Stefan Lainer: Note 3
Zeigte Willen und Kampfgeist.
Jannik Schuster: Note 2
Ein ums andere Mal unsicher. Hatte Glück, dass die Tiroler zu wenig aus ihren Chancen machten.
Jacob Rasmussen: Note 2
Was für Schuster gilt, gilt auch für seinen Nebenmann.
Frans Krätzig: Note 1
Konnte Salzburgs beste Chance in Halbzeit eins nicht verwerten. Kilometerweit von Torschütze Lawrence entfernt.
Note 6 = Teamreif
Note 5 = Sehr stark
Note 4 = Stark
Note 3 = Solide
Note 2 = Schwach
Note 1 = Nicht sein Tag
Note 0 = Zu kurz eingesetzt
Mamady Diambou: Note 2
Einige technische Fehler, konnte seinen Startelf-Einsatz nicht rechtfertigen.
Soumaila Diabate: Note 3
Fiel im Zentrum weder großartig auf noch ab.
Sota Kitano: Note 2
Gegen die Austria beim 3:0 noch Bestnote, gegen die WSG nur bei einer Aktion nennenswert beteiligt.
Kerim Alajbegovic: Note 2
Konnte Stejskal einmal prüfen. Sonst gelang ihm sehr wenig.
Edmund Baidoo: Note 3
Gute Vorlage zum Ausgleich.
Yorbe Vertessen: Note 2
Unsichtbar! Kein Faktor.
Maurits Kjaergaard: Note 4
Trat erst in der Verlängerung in Erscheinung, lieferte als Joker Tor und Assist. „Mau“ war schon fast wieder „Wow“.
Moussa Yeo: Note 3
Stand beim Ausgleich goldrichtig.
Clement Bischoff: Note 5
Brachte richtig viel Schwung ins Offensivspiel. Leitete den Ausgleich per Flanke ein, war auch beim 2:1 beteiligt und sorgte selbst für den Schlusspunkt. Der „Man of the Match“!
Petar Ratkov: Note 2
Nur seine Einwechslung war erwähnenswert.
Tim Trummer: Note 3
Fügte sich gut ein.
Aleksa Terzic: Note 3
Beim 3:1 in der Entstehung beteiligt.
Thomas Letsch: Note 3
Konnte seine Mannschaft gegen die WSG Tirol zunächst nicht ordnungsgemäß einstellen. Dafür brachte er mit den starken Jokern die Wende.
