Ein Viertliga-Kicker ist Sunderlands Retter

Der englische Kult-Klub Sunderland stand kurz vor dem Bankrott, mischt nun dank eines 27-jährigen Milliardärs die Premier League auf. Der Schweizer Kyril Louis-Dreyfus glänzt nicht nur als Jung-Boss der „Black Cats“, sondern auch als Stürmer im Fußball-Unterhaus.
Der Streaming-Gigant Netflix war ab 2017 mit den Kameras dabei, als Sunderland von der Premier League bis in die dritthöchste Spielklasse durchgereicht wurde. Der englische Traditionsverein erlangte auf eine schräge Art und Weise weltweite Bekanntheit – und stand zugleich kurz vor dem Ruin.
