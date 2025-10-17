Gut gewedelt: Darum sind Dildos die neuen Skier

Lieber vibrieren als wedeln? Offensichtlich ja: Österreicher geben mehr Geld für Erotikartikel als etwa für Wintersportgeräte aus. Wie es sonst so mit dem Erotikhandel hierzulande aussieht, wer die großen Player sind und wovor man Kunden wirklich warnen muss? Wir haben alle Infos für Sie!
Wenn es nach unseren Ausgaben geht, ist Schluss mit der Piste und Lust das neue Zauberwort. Denn längst hat sich der Erotikhandel auch bei uns „vom Nischensegment zur Teilkategorie der persönlichen Gesundheit und Wellness entwickelt“, weiß Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands Österreich.
