„Musste ihn bestrafen!“ Tennis-Ass sorgt für Eklat

Nicht der erste Zwischenfall

Denn schon in der ersten Runde des Turniers in Paris war der 28-Jährige unangenehm aufgefallen, als er seinem Gegner Alexei Popyrin den Handschlag verweigert hatte. Viele Freunde macht sich der Kasache in der französischen Hauptstadt also nicht – Auch nicht mit seinen Worten nach dem Match gegen Moutet.