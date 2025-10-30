Visueller Grusel-Schocker aus Hundeperspektive

Wie die Kamera, dem originellen visuellen Kniff folgend, auf Höhe des Hundes verharrt und diesen die Fährten des Grauens aufnehmen lässt, ist in der Tat furchteinflößend. Und dass man den Titelhelden eines Streifens eigentlich die ganze Zeit über loben möchte, weil er alles so fein macht, kommt auch nicht so oft vor. Good boy!