Zwischen Kirche und Kloster lauert das Unheimliche

Wenn sich der letzte Sonnenstrahl hinter den alten Burgmauern senkt und der Nebel über den Stadtgraben zieht, spürt man etwas Unheimliches im geschichtsträchtigen Friesach. Im gebrochenen Fackellicht lotst uns Stadtführerin Carmen durch die dunklen Gassen der ältesten Stadt Kärntens: „Hinter den Mauern verbergen sich viele Legenden und mystische Geschichten“, flüstert sie und sofort fährt Gänsehaut auf.