Masters in Paris

Wien-Sieger Jannik Sinner löst Viertelfinal-Ticket

Tennis
30.10.2025 21:39
Jannik Sinner steht im Viertelfinale beim ATP-1000-Turnier in Paris.
Jannik Sinner steht im Viertelfinale beim ATP-1000-Turnier in Paris.(Bild: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Jannik Sinner steht beim ATP-1000-Turnier in Paris im Viertelfinale und hat die Chance auf die Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste gewahrt.

0 Kommentare

Der Wien-Sieger setzte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo in 85 Minuten 7:5,6:1 durch. Der Italiener trifft nun auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der den Russen Andrej Rublew mit 7:6,6:3 eliminierte.

Bei Turniersieg Nummer eins
Um den Spanier Carlos Alcaraz von der Spitze des ATP-Rankings zu stoßen, muss Sinner das Turnier gewinnen.

