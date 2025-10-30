Kurios! Fitnesstrainer wirft Arbeitgeber aus Cup

Jubel nach Sensation

Mit einem 1:0-Sieg gelang Hoogeveen die ganz große Sensation. „Für den Verein ist das ein historischer Moment – und ich bin jetzt ein Teil davon“, jubelt Klok, der als Außenverteidiger zum Einsatz kam, gegenüber ESPN, nachdem er ausgerechnet seinen Arbeitgeber aus dem niederländischen Cup gekickt hatte.