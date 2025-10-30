Vorteilswelt
„Historischer Moment“

Kurios! Fitnesstrainer wirft Arbeitgeber aus Cup

Fußball International
30.10.2025 21:34
Im niederländischen Cup gab es eine ganz große Überraschung.
Im niederländischen Cup gab es eine ganz große Überraschung.(Bild: GEPA)

Kurios! Ausgerechnet der Fitnesstrainer des FC Emmen hatte einen maßgeblichen Anteil am überraschenden Cup-Aus des Zweitligisten.

Am Dienstagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Amateur-Klub VV Hoogeveen, der in der vierten Liga antritt, und dem FC Emmen. Für Gersom Klok ein besonderes Spiel. Klok steht nämlich als Kicker bei Hoogeveen unter Vertrag und arbeitet hauptberuflich als Fitnesscoach für Emmen.

Jubel nach Sensation
Mit einem 1:0-Sieg gelang Hoogeveen die ganz große Sensation. „Für den Verein ist das ein historischer Moment – und ich bin jetzt ein Teil davon“, jubelt Klok, der als Außenverteidiger zum Einsatz kam, gegenüber ESPN, nachdem er ausgerechnet seinen Arbeitgeber aus dem niederländischen Cup gekickt hatte.

Ob er nun Konsequenzen bei Emmen fürchten muss? „Ich glaube nicht, dass sie mir etwas übel nehmen werden“, schmunzelt Klok.

Porträt von krone Sport
krone Sport
