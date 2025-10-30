„Schon als Kind war ich gerne auf Friedhöfen“

Ein Berufsalltag zwischen Leben und Tod. Bestatter Ümit Sucu erzählt über das Tabuthema Sterben und warum er das Leben so schätzt. Andreas Nevrivy begleitet als Thanatopraktiker die Menschen auf ihrem letzten irdischen Weg. Dank seiner Arbeit können sich Hinterbliebene noch einmal verabschieden.
Tack, tack, tack. Unentwegt hallen die Geräusche durch die Halle. Dutzende leere Särge stehen im Logistikzentrum der Bestattung Himmelblau in Simmering. Kurz bevor die Särge zum Einsatz kommen, werden sie hier mit Stoffen wie Baumwolle, Seide oder Leinen ausgekleidet.
