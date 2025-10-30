Pflegerin kritisiert Sparkurs: „Das ist Wahnsinn!“

Neben Personalmangel kämpfen die Pflegekräfte mit starken Belastungen. Jetzt spart die Salzburger Landesregierung auch noch beim Gehalt! Weniger Geld sende das falsche Signal, ist Kerstin Waitzer überzeugt. Im „Krone“-Gespräch sagt die Pflegerin: „Ich würde heute doppelt überlegen, in die Pflege einzusteigen.“
Was als Wertschätzung für die harte Arbeit der Pfleger in ganz Österreich begann, wird nun in Salzburg seitens der Landespolitik komplett gestrichen. Und das ausgerechnet bei einer Berufsgruppe, mit der alle Menschen zu tun haben – vom Baby bis ins hohe Alter. Die Rede ist vom Pflegebonus, den es künftig einfach nicht mehr geben wird.
