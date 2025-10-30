Pflegerin kritisiert Sparkurs: „Das ist Wahnsinn!“

Was als Wertschätzung für die harte Arbeit der Pfleger in ganz Österreich begann, wird nun in Salzburg seitens der Landespolitik komplett gestrichen. Und das ausgerechnet bei einer Berufsgruppe, mit der alle Menschen zu tun haben – vom Baby bis ins hohe Alter. Die Rede ist vom Pflegebonus, den es künftig einfach nicht mehr geben wird.