ORF kämpft mit schwerer Ton-Panne live auf Sendung

„Irgendwann gelingt es uns“

Moderatorin Marie-Claire Zimmermann reagierte souverän, entschuldigte sich bei den Zusehern und versprach, die Beiträge mit Ton nachzureichen. Mit einem Anflug von Selbstironie kommentierte sie die Situation live im Studio: „Irgendwann gelingt es uns, die Beiträge mit Ton zu senden. Ich kann Ihnen versichern, alle Beiträge sind mit Ton gemacht, ich habe sie nämlich vor der Sendung schon gesehen – wir geben aber nicht auf und versuchen es weiter.“