Chemotherapie begonnen

Schock für NBA-Meister: Spieler an Krebs erkrankt

US-Sport
30.10.2025 20:33
Nikola Topic (links) wurde mit Hodenkrebs diagnostiziert.
Nikola Topic (links) wurde mit Hodenkrebs diagnostiziert.(Bild: AP/Mic Smith)

Der serbische NBA-Youngster Nikola Topic von den Oklahoma City Thunder ist an Hodenkrebs erkrankt. Das teilte der amtierende NBA-Meister am Donnerstag mit. Der 20-jährige Youngster hat bereits mit der Chemotherapie gestartet.

Der General Manager Sam Presti gab bekannt, dass die Ärzte „extrem positiv“ hinsichtlich der Langzeitprognose für Topic seien. „Wir erwarten von ihm nur, dass er sich darauf konzentriert. Das ist seine wichtigste Priorität. Er wird wieder Basketball spielen, sobald er dazu in der Lage ist, aber wir setzen ihm natürlich keine Fristen und haben keine Erwartungen“, so Presti.

NBA-Debüt steht noch aus
Der 20-jährige Serbe muss nun weiterhin auf sein offizielles NBA-Debüt für die Oklahoma City Thunder warten. Der Spielmacher wurde 2024 an zwölfter Stelle im Draft ausgewählt, musste jedoch aufgrund eines Kreuzbandrisses die gesamte letzte Saison von der Seitenlinie aus ansehen.

