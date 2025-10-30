Schock für NBA-Meister: Spieler an Krebs erkrankt

Der General Manager Sam Presti gab bekannt, dass die Ärzte „extrem positiv“ hinsichtlich der Langzeitprognose für Topic seien. „Wir erwarten von ihm nur, dass er sich darauf konzentriert. Das ist seine wichtigste Priorität. Er wird wieder Basketball spielen, sobald er dazu in der Lage ist, aber wir setzen ihm natürlich keine Fristen und haben keine Erwartungen“, so Presti.