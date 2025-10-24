Vorteilswelt
Sagen Sie oft genug: „Ich liebe dich“?

Intim
24.10.2025 11:36
Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie das erste Mal „Ich liebe dich“ von einem anderen Menschen gehört haben? Von einem, den Sie diese Worte auch gerne zurückgeben? Wann war dieser Moment – und wie oft fallen diese Worte noch heute in Ihrer Beziehung?

„Ich liebe dich“ zu sagen, fällt nicht jedem leicht. Das braucht zumeist Zeit, bis dieses Bekenntnis tatsächlich unsere Lippen verlässt. Wie war das bei Ihnen: Wann haben Sie diese Worte das erste Mal gefühlt und wie lange hat es gedauert, bis Sie sie dann wirklich laut ausgesprochen haben? Wie oft sagen Sie es heute noch zueinander?

Auch der Wert dieser drei Worte interessiert uns: Braucht es in einer Partnerschaft diese Worte denn? Was bedeutet „Ich liebe dich“ für Sie persönlich? Wollen Sie sie regelmäßig hören, sagen Sie sie denn selbst regelmäßig – oder zeigen Sie bzw. Ihr Partner oder Ihre Partnerin Ihre Gefühle doch eher mit Gesten?

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
