Sagen Sie oft genug: „Ich liebe dich“?

„Ich liebe dich“ zu sagen, fällt nicht jedem leicht. Das braucht zumeist Zeit, bis dieses Bekenntnis tatsächlich unsere Lippen verlässt. Wie war das bei Ihnen: Wann haben Sie diese Worte das erste Mal gefühlt und wie lange hat es gedauert, bis Sie sie dann wirklich laut ausgesprochen haben? Wie oft sagen Sie es heute noch zueinander?