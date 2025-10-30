Wilders nach Wahl-Krimi: „Schnallen Sie sich an“

„Schnallen Sie sich an, wir fangen gerade erst an“, ließ Wilders nach der Wahl keinen Zweifel daran, weitermachen zu wollen. Ein Weiter wie bisher wird es allerdings nicht geben: Während die linksliberale D66 spektakuläre Zugewinne feiert, droht seiner Partei PVV erneut in die Isolation gedrängt zu werden – alle etablierten Parteien schließen eine Zusammenarbeit mit dem Anti-Islam-Hardliner kategorisch aus.