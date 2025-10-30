Erstes Land führt jetzt Helmpflicht für alle ein

Hier gibt es auch schon Helmpflicht

In den meisten anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Deutschland, Frankreich und die Schweiz, gibt es nach wie vor keine allgemeine Pflicht. In Österreich müssen Kinder bis 15 Jahre in vier Bundesländern (Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland) einen Helm tragen; in den beliebten Skiregionen Tirols, Salzburgs oder Vorarlbergs besteht derzeit noch keine Helmpflicht.