Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich bin so horny!“

Whirlpool-Flirts und Nackt-Spechtler im Forsthaus

Adabei
30.10.2025 22:00
Im „Forsthaus Rampensau“ wird geflirtet, was das Zeug hält. Vor allem Daniel und Marvin haben es ...
Im „Forsthaus Rampensau“ wird geflirtet, was das Zeug hält. Vor allem Daniel und Marvin haben es den Damen angetan.(Bild: ATV)

Im Forsthaus spielen die Hormone verrückt: Da wird gespechtelt, geflirtet und auf Tuchfühlung gegangen. Ob im Whirlpool, in der Sauna oder beim heißen Tanz auf der Terrasse. Nur dumm, dass auch die Gefühle der Rampensäue da schnell Achterbahn fahren.

0 Kommentare

Wer da jetzt mit wem wie was am Laufen hat, da kann man in der aktuellen Staffel von „Forsthaus Rampensau“ ganz schnell man den Überblick verlieren. So viel scheint aber fix: Die Sixpack-Boys Daniel und Marvin bringen die Frauenherzen auf der Alm ziemlich zum Rasen. Und vor allem Ersterer scheint diesbezüglich auch nichts anbrennen zu lassen.

Daniel checkt Linda unter der Dusche ab
In der Früh checkte er gleich mal Linda ab, die – no, na – nackt unter der Dusche stand. „Tust spechteln, oder was?“, kokettierte die OnlyFans-Beauty mit Stielaugen-Daniel.

Linda duscht nackt und Daniel kommt zum Spechteln vorbei.
Linda duscht nackt und Daniel kommt zum Spechteln vorbei.(Bild: Screenshot ATV)

Und wie reagierte der? Mit einem Schulterzucken. „Da hab‘ ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und schau mal nach, was dran ist an der Linda“, schmunzelte er über seine dreisten Annäherungsversuch.

Im Whirlpool geht‘s heiß zu
Wobei sein Herz laut eigener Aussage ja eigentlich für Zoe schlagen soll. Mit dem Model kam‘s immerhin schon beim Sterne schauen zu romantischen Momenten. Doch klar, bei so viel geballter Weiblichkeit kann man das eigentliche Ziel auch mal aus den Augen verlieren.

Im Whirlpool, zum Beispiel, wenn sich gleich zwei Paar Brüste – nämlich die von Elizabeth und Vanessa – an den Sixpack schmiegen. Oder beim Feiern auf der Terrasse, wo es später erneut mit Linda heiß herging. So heiß, dass diese gleich mal seufzte: „Ich bin so horny!“

Linda reibt sich an Daniel.
Linda reibt sich an Daniel.(Bild: Screenshot ATV)

„Hab‘ ein paar Penisse berührt“
Doch als sich Daniel nach all den Fremd-Flirts schließlich wieder darauf besann, dass eigentlich Zoe die Eine und – zumindest für die nächsten Minuten – Einzige für ihn ist, rieb sich Linda einfach an Marvin weiter. Ihr Party-Fazit: „Ich hab‘ ein paar Penisse mit meinem Hintern berührt.“

Apropos Marvin. Der DJ sorgte im Forsthaus für die ersten Tränen der Enttäuschung. Denn eigentlich hat ja Yessica ein Auge auf Marvin geworfen, der amüsierte sich aber lieber mit den „Bauer sucht Frau“-Mädels Elizabeth und Vanessa sowie Linda im Whirlpool. Als Vanessa in der Küche auch noch darauf hinwies, dass Yessica doch „bitte nicht in den Jacuzzi brunzen“ sollte, brachen bei dieser alle Dämme.

Yessica hat nur Augen für Marvin
Yessica hat nur Augen für Marvin(Bild: Screenshot ATV)

„Ich find den Marvin geil – und das ist meiner“, stellte Yessica irgendwann trotzig fest. Nur, ob Marvin das auch so sieht? In der Sauna kam es schließlich zur Aussprache.

Neuer Stress bahnt sich an
Ob das letzte Wort in diesem ganzen Liebes-Wirrwarr tatsächlich schon gesprochen ist, ist in jedenfalls zu bezweifeln. Und dann kündigte sich auch noch neuer Stress an – in Form von zwei neuen Alm-Bewohnern, die den restlichen Rampensäuen wohl noch viele Nerven kosten werden ...

Lesen Sie auch:
Der Forsthaus-Wahnsinn nimmt Fahrt auf.
Intrigen und Allianzen
Erster Rauswurf: Drama um Forsthaus-Verrat
23.10.2025
„Masturbiere täglich“
OnlyFans-Model zieht mit XXL-Sextoy ins Forsthaus
16.10.2025

Wie es im „Forsthaus Rampensau“ weitergeht? Das gibt es wie immer donnerstags ab 20:15 Uhr auf ATV & Joyn zu sehen!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ja, bei diesem Mann mit Bart und Halbglatze handelt es sich tatsächlich um Jason Momoa. 
Was zur Hölle ..?
Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!
Der Pate ist zurück – und diesmal trägt er Pelz.
So geht Boss der Bosse
Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!
Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
182.285 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
141.659 mal gelesen
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
131.899 mal gelesen
Mehr Adabei
„Ich bin so horny!“
Whirlpool-Flirts und Nackt-Spechtler im Forsthaus
Epstein-Affäre
Jetzt verliert Prinz Andrew seinen letzten Titel
William & Kate
Gericht entschied über aufdringliche Urlaubsfotos
Luc Bessons Dracula
Die Wiedergeburt eines legendären Vampirs
„Jetzt nicht!“
Harry enthüllt freche Angewohnheit seiner Kinder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf