Whirlpool-Flirts und Nackt-Spechtler im Forsthaus

Im Forsthaus spielen die Hormone verrückt: Da wird gespechtelt, geflirtet und auf Tuchfühlung gegangen. Ob im Whirlpool, in der Sauna oder beim heißen Tanz auf der Terrasse. Nur dumm, dass auch die Gefühle der Rampensäue da schnell Achterbahn fahren.
Wer da jetzt mit wem wie was am Laufen hat, da kann man in der aktuellen Staffel von „Forsthaus Rampensau“ ganz schnell man den Überblick verlieren. So viel scheint aber fix: Die Sixpack-Boys Daniel und Marvin bringen die Frauenherzen auf der Alm ziemlich zum Rasen. Und vor allem Ersterer scheint diesbezüglich auch nichts anbrennen zu lassen.
Daniel checkt Linda unter der Dusche ab
In der Früh checkte er gleich mal Linda ab, die – no, na – nackt unter der Dusche stand. „Tust spechteln, oder was?“, kokettierte die OnlyFans-Beauty mit Stielaugen-Daniel.
Und wie reagierte der? Mit einem Schulterzucken. „Da hab‘ ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und schau mal nach, was dran ist an der Linda“, schmunzelte er über seine dreisten Annäherungsversuch.
Im Whirlpool geht‘s heiß zu
Wobei sein Herz laut eigener Aussage ja eigentlich für Zoe schlagen soll. Mit dem Model kam‘s immerhin schon beim Sterne schauen zu romantischen Momenten. Doch klar, bei so viel geballter Weiblichkeit kann man das eigentliche Ziel auch mal aus den Augen verlieren.
Im Whirlpool, zum Beispiel, wenn sich gleich zwei Paar Brüste – nämlich die von Elizabeth und Vanessa – an den Sixpack schmiegen. Oder beim Feiern auf der Terrasse, wo es später erneut mit Linda heiß herging. So heiß, dass diese gleich mal seufzte: „Ich bin so horny!“
„Hab‘ ein paar Penisse berührt“
Doch als sich Daniel nach all den Fremd-Flirts schließlich wieder darauf besann, dass eigentlich Zoe die Eine und – zumindest für die nächsten Minuten – Einzige für ihn ist, rieb sich Linda einfach an Marvin weiter. Ihr Party-Fazit: „Ich hab‘ ein paar Penisse mit meinem Hintern berührt.“
Apropos Marvin. Der DJ sorgte im Forsthaus für die ersten Tränen der Enttäuschung. Denn eigentlich hat ja Yessica ein Auge auf Marvin geworfen, der amüsierte sich aber lieber mit den „Bauer sucht Frau“-Mädels Elizabeth und Vanessa sowie Linda im Whirlpool. Als Vanessa in der Küche auch noch darauf hinwies, dass Yessica doch „bitte nicht in den Jacuzzi brunzen“ sollte, brachen bei dieser alle Dämme.
„Ich find den Marvin geil – und das ist meiner“, stellte Yessica irgendwann trotzig fest. Nur, ob Marvin das auch so sieht? In der Sauna kam es schließlich zur Aussprache.
Neuer Stress bahnt sich an
Ob das letzte Wort in diesem ganzen Liebes-Wirrwarr tatsächlich schon gesprochen ist, ist in jedenfalls zu bezweifeln. Und dann kündigte sich auch noch neuer Stress an – in Form von zwei neuen Alm-Bewohnern, die den restlichen Rampensäuen wohl noch viele Nerven kosten werden ...
Wie es im „Forsthaus Rampensau“ weitergeht? Das gibt es wie immer donnerstags ab 20:15 Uhr auf ATV & Joyn zu sehen!
