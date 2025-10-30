Bei zehnjähriger Zoey arbeitet nur das halbe Herz

Herzerwärmend erzählen die heute zehnjährige, herzkranke Zoey und ihre Mama über ihren gemeinsamen Alltag, Ängste und Träume – und warum jeder Geburtstag so gefeiert wird, als wäre es ihr Letzter. Die Lebensgeschichte einer jungen, sehr tapferen Patientin, die alle Herzen berührt.
Als Zoey mir am Gang vor ihrer Wohnung strahlend entgegenläuft und mich zum Interview begrüßt, merkt man dem bildhübschen Mädchen nicht an, was es bereits mitmachen musste. In einem berührenden Gespräch erzählen mir die Zehnjährige und ihre Mama, wie sie mit Zoeys schwerer Herzerkrankung, dem „Hypoplastischen Linksherzsyndrom“, umgehen. Herzchirurg Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Daniel Zimpfer liefert dazu außerdem alle wichtigen medizinischen Fakten.
