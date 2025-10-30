Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Mehrfach operiert

Bei zehnjähriger Zoey arbeitet nur das halbe Herz

Gesund
30.10.2025 15:00
Die 10-jährige Zoey und ihre Mama Natalie, 38, beim Herzlauf in Wien, dessen Erlös herzkranke ...
Die 10-jährige Zoey und ihre Mama Natalie, 38, beim Herzlauf in Wien, dessen Erlös herzkranke Kinder und deren Familien unterstützt.(Bild: Krone KREATIV/Natalie Unger)

Herzerwärmend erzählen die heute zehnjährige, herzkranke Zoey und ihre Mama über ihren gemeinsamen Alltag, Ängste und Träume – und warum jeder Geburtstag so gefeiert wird, als wäre es ihr Letzter. Die Lebensgeschichte einer jungen, sehr tapferen Patientin, die alle Herzen berührt.

0 Kommentare

Als Zoey mir am Gang vor ihrer Wohnung strahlend entgegenläuft und mich zum Interview begrüßt, merkt man dem bildhübschen Mädchen nicht an, was es bereits mitmachen musste. In einem berührenden Gespräch erzählen mir die Zehnjährige und ihre Mama, wie sie mit Zoeys schwerer Herzerkrankung, dem „Hypoplastischen Linksherzsyndrom“, umgehen. Herzchirurg Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Daniel Zimpfer liefert dazu außerdem alle wichtigen medizinischen Fakten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Monika Kotasek-Rissel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bezahlte Anzeige
„Krone“-Gesund Talk
Warum Männer zu selten zur Vorsorge gehen
Darmkrebs verhindern
Ab 45 empfohlen: Diese Vorsorge-Methoden gibt es
Fit durch den Herbst
Was unser Körper in der kalten Jahreszeit braucht
Leben mit Diabetes
Moderne Therapien – individuell und smart
Spezialist im Talk
Was tun bei chronischen Schmerzen?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.865 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
134.965 mal gelesen
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.966 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Gesund
Krone Plus Logo
Mehrfach operiert
Bei zehnjähriger Zoey arbeitet nur das halbe Herz
Reizdarm
Was man tun kann, wenn der Bauch rebelliert
England prescht vor
„Pille danach“ ab sofort kostenlos erhältlich
Tabubruch erwünscht
Sexuelle Gesundheit geht uns alle etwas an!
Krone Plus Logo
„Hatte Kopfschmerzen!“
Aneurysmen & Co.: Tickende Zeitbomben im Körper

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf