Bei zehnjähriger Zoey arbeitet nur das halbe Herz

Als Zoey mir am Gang vor ihrer Wohnung strahlend entgegenläuft und mich zum Interview begrüßt, merkt man dem bildhübschen Mädchen nicht an, was es bereits mitmachen musste. In einem berührenden Gespräch erzählen mir die Zehnjährige und ihre Mama, wie sie mit Zoeys schwerer Herzerkrankung, dem „Hypoplastischen Linksherzsyndrom“, umgehen. Herzchirurg Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Daniel Zimpfer liefert dazu außerdem alle wichtigen medizinischen Fakten.