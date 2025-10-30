Polit-Debatte um Mutterschutz nach Fehlgeburten

Klassischer Krankenstand als Gegenmodell

Ein Punkt, der in der roten Riege mit Skepsis beäugt wird. Das aktuelle Modell, dass Frauen in Krankenstand gehen können, biete eine rechtlich sicherere Basis, heißt es aus der SPÖ. „Dieses Opt-Out ist ein Instrument zur Verkürzung der gesetzlichen Schutzfristen. Würde man die deutsche Regelung hier umsetzen, wäre das ein Aufweichen einer wichtigen österreichischen Errungenschaft und der dazugehörigen Schutzregelungen – und eine massive Schlechterstellung im Mutterschutz. Es öffnet Tür und Tor für weitere Nachteile, die in weiterer Folge auch auf Lebensgeburten ausgedehnt werden könnten“, entgegnet man in den roten Ministerien ...