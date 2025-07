Normal! Warum Doktorspiele zur Entwicklung gehören

Kinder gehen in der Regel offen mit Lustgefühlen um – ob es dabei ums Eisessen geht oder darum, sich im Genitalbereich zu berühren, ist für sie quasi einerlei. Somit kann vieles, was die Kleinen vor allem in der Öffentlichkeit ausprobieren wollen, uns Erwachsenen peinlich sein. Was dahintersteckt, wann unsere Sexualität eigentlich beginnt, wie Eltern mit Doktorspielen und Co. ihrer Kids umgehen können? Wir haben nachgefragt!