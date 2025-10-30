Vorteilswelt
Damen-Tennis

„Nach schweren Jahren ist ein Aufwind spürbar!“

Tennis
30.10.2025 12:30
Lilli Tagger steht beim WTA-Turnier in Jiangxi im Viertelfinale.
Lilli Tagger steht beim WTA-Turnier in Jiangxi im Viertelfinale.(Bild: Instagram/WTAjiangxiopen)

Nach jahrelanger Flaute erlebt das österreichische Damen-Tennis einen Aufschwung: Lilli Tagger steht bei ihrem ersten WTA-Turnier im Viertelfinale, Julia Grabher ist zurück in den Top 100 der Welt und Sinja Kraus steht in der Weltrangliste so hoch wie noch nie in ihrer Karriere. 

0 Kommentare

„Alle lechzen danach, wieder eine österreichische Spielerin ganz vorne zu haben – sie ist eine, die das draufhat“, lächelt Marion Maruska, spricht die Kapitänin des Billie-Jean-King-Cup-Teams natürlich von Lilli Tagger. Die österreichische Aufsteigerin des Jahres 2025 steht ihrer Premiere eines WTA-Turniers in Jiangxi (Chn) bereit im Viertelfinale. Gestern schlug sie mit Elisabetta Cocchiaretto (It/WTA-89.) erstmals eine Top-100-Spielerin, gewann 6:4, 6:2. „Das ist ein Ausrufezeichen“, nickt Maruska, die meint: „Lilli spielt ein sehr ästhetisches Tennis, eine einhändige Rückhand gibt es im Damen-Tennis sonst kaum – dazu ist sie bodenständig, hat eine tolle Persönlichkeit. Das kommt gut an.“

Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
Loading
