„Nach schweren Jahren ist ein Aufwind spürbar!“

Nach jahrelanger Flaute erlebt das österreichische Damen-Tennis einen Aufschwung: Lilli Tagger steht bei ihrem ersten WTA-Turnier im Viertelfinale, Julia Grabher ist zurück in den Top 100 der Welt und Sinja Kraus steht in der Weltrangliste so hoch wie noch nie in ihrer Karriere.
„Alle lechzen danach, wieder eine österreichische Spielerin ganz vorne zu haben – sie ist eine, die das draufhat“, lächelt Marion Maruska, spricht die Kapitänin des Billie-Jean-King-Cup-Teams natürlich von Lilli Tagger. Die österreichische Aufsteigerin des Jahres 2025 steht ihrer Premiere eines WTA-Turniers in Jiangxi (Chn) bereit im Viertelfinale. Gestern schlug sie mit Elisabetta Cocchiaretto (It/WTA-89.) erstmals eine Top-100-Spielerin, gewann 6:4, 6:2. „Das ist ein Ausrufezeichen“, nickt Maruska, die meint: „Lilli spielt ein sehr ästhetisches Tennis, eine einhändige Rückhand gibt es im Damen-Tennis sonst kaum – dazu ist sie bodenständig, hat eine tolle Persönlichkeit. Das kommt gut an.“
