Juventus Turin macht Tudor-Nachfolger offiziell!

„Wir freuen uns sehr, eine so kompetente und erfahrene Persönlichkeit in der Juventus-Familie begrüßen zu dürfen“, teilte der Klub am Donnerstagabend mit. Die Turiner finden sich auf dem enttäuschenden Platz sieben der Serie A wieder. Zuletzte durchliefen sie eine Negativserie von acht Spielen ohne Sieg.