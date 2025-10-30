Juventus Turin macht Tudor-Nachfolger offiziell!

Ein Serie-A-Meistertrainer wird ab sofort Juventus Turin übernehmen. Luciano Spalletti heuert bei der Alten Dame an und wird somit den entlassenen Igor Tudor beerben.
„Wir freuen uns sehr, eine so kompetente und erfahrene Persönlichkeit in der Juventus-Familie begrüßen zu dürfen“, teilte der Klub am Donnerstagabend mit. Die Turiner finden sich auf dem enttäuschenden Platz sieben der Serie A wieder. Zuletzte durchliefen sie eine Negativserie von acht Spielen ohne Sieg.
Meister mit Napoli
Luciano Spalletti, der den SSC Napoli 2022/23 zum italienischen Meistertitel führte, soll nun das Ruder herumreißen. Mit der AS Rom gewann er zweimal den italienischen Pokal, mit Zenit St. Petersburg zweimal die russische Meisterschaft und einmal den russischen Pokal.
Nationalteamtrainer bis 2025
Spalletti war bis zum Sommer Teamchef der Squadra Azzurra und musste im Juni nach einem 0:3-Debakel gegen Norwegen in der WM-Qualifikation gehen.
Vertrag bis Saisonend
Spalletti erhielt einen Vertrag bis Saisonende. Laut italienischen Medienberichten enthält der Vertrag eine Klausel, wonach er sich um zwei Jahre verlängert, falls der Verein in dieser Saison zumindest Platz vier erreicht und sich für die Champions League qualifiziert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.