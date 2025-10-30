Vorteilswelt
Meistertrainer kommt

Juventus Turin macht Tudor-Nachfolger offiziell!

Fußball International
30.10.2025 19:12
Luciano Spalletti ist der neue Trainer von Juventus Turin.
Luciano Spalletti ist der neue Trainer von Juventus Turin.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Ein Serie-A-Meistertrainer wird ab sofort Juventus Turin übernehmen. Luciano Spalletti heuert bei der Alten Dame an und wird somit den entlassenen Igor Tudor beerben.

0 Kommentare

„Wir freuen uns sehr, eine so kompetente und erfahrene Persönlichkeit in der Juventus-Familie begrüßen zu dürfen“, teilte der Klub am Donnerstagabend mit. Die Turiner finden sich auf dem enttäuschenden Platz sieben der Serie A wieder. Zuletzte durchliefen sie eine Negativserie von acht Spielen ohne Sieg.

Meister mit Napoli
Luciano Spalletti, der den SSC Napoli 2022/23 zum italienischen Meistertitel führte, soll nun das Ruder herumreißen. Mit der AS Rom gewann er zweimal den italienischen Pokal, mit Zenit St. Petersburg zweimal die russische Meisterschaft und einmal den russischen Pokal.

Nationalteamtrainer bis 2025
Spalletti war bis zum Sommer Teamchef der Squadra Azzurra und musste im Juni nach einem 0:3-Debakel gegen Norwegen in der WM-Qualifikation gehen.

Lesen Sie auch:
Igor Tudor ist nicht mehr Trainer von Juventus Turin.
Nach einem halben Jahr
Acht Spiele sieglos! Serie-A-Klub entlässt Trainer
27.10.2025

Vertrag bis Saisonend
Spalletti erhielt einen Vertrag bis Saisonende. Laut italienischen Medienberichten enthält der Vertrag eine Klausel, wonach er sich um zwei Jahre verlängert, falls der Verein in dieser Saison zumindest Platz vier erreicht und sich für die Champions League qualifiziert.

