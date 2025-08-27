Tempo-Anzeigen: Wie Smileys auf uns wirken

Damit sich Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten, investiert das Land Kärnten so einiges: Radargeräte, Bremsschwellen und Straßenverengungen sind nur ein paar Maßnahmen. Besonders häufig zum Einsatz kommen digitale Geschwindigkeitsanzeigen, die „oft bei Ortseinfahrten oder in sensiblen Bereichen bei Schulen und Kindergärten aufgestellt werden“, erklärt Volker Bidmon, Leiter der Abteilung 9 für Straßen und Brücken in der Kärntner Landesregierung.