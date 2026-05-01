Zu hohe Wellen?
„Timmys“ Wassertaxi dreht kurz vor Nordsee ab
Das Transportschiff mit dem vor einer Ostseeinsel aufgelesenen Buckelwal „Timmy“ an „Bord“ hat kurz vor Erreichen der Nordsee abgedreht und fast eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Offenbar verzögert schlechtes Wetter die finale Etappe der ungewöhnlichen Reise.
Seit Tagen ist der mit Wasser gefüllte Lastkahn mit „Timmy“ unterwegs von der Ost- in die Nordsee. Am frühen Morgen des 1. Mai befand es sich etwa elf Seemeilen – rund 20 Kilometer – vom nördlichsten Punkt Dänemarks entfernt. Dort, nahe der Stadt Skagen, fließen Kattegat und Skagerrak zusammen, weshalb auch vom Eingang zur Nordsee gesprochen wird. Doch dann hat die Fortuna B, der Schlepper, der „Timmys“ Wassertaxi zieht, gewendet.
Laut der „Bild“-Zeitung, die „Timmy“ auf seiner Reise begleitet, liegt vor der Flotte schlechtes Wetter. Bis zu zwei Meter hohe Wellen würden sich im Übergang zwischen Ost- und Nordsee auftürmen. Etwas entfernt von der Meerenge dürfte man einen Wetterwechsel abwarten zu wollen.
„Er ist lebhafter, singt kraftvoller“
Laut der Geldgeberin der Aktion gehe es „Timmy“ besser, er merke, dass er sich auf dem Weg in heimatliche Gewässer befindet. „Er singt melodischer und kraftvoller, ist lebhafter, schwebt und floatet in seinem Schwimmbad“, so Karin Walter-Mommert zur „Bild“. Der Salzgehalt des Wassers stieg auf seiner Reise an – was gut für das Tier ist, da im Flachwasser, wo „Timmy“ wochenlang gestrandet war, seine Haut krank wurde.
Am Dienstag war „Timmy“ in eine sogenannte Barge bugsiert worden. In diesem mit Wasser gefüllten Lastkahn wird das tonnenschwere Tier seitdem in Richtung Nordsee geschippert. Nach Plänen der privaten Initiative, die für den Transport verantwortlich ist, soll der Wal – vermutlich am Samstag – ausgesetzt werden. Wo genau, steht noch nicht fest. Was aber feststeht, ist, dass Dänemark „Timmy“ nicht helfen wird, falls er erneut feststecken sollte.
Dänemark rettet „Timmy“ nicht mal im Notfall
Die dänische Regierung ließ am Donnerstag verlautbaren, dass sie keine Walrettungen durchführe: „Walstrandungen sind ein natürlich vorkommendes Phänomen und Wale sollten generell nicht durch menschliches Eingreifen gerettet oder gestört werden.“ Also muss es „Timmy“ auf eigene Faust schaffen! Die Walbergung der privaten Initiative findet zudem gegen den Rat vieler Wissenschaftler, Fachinstitutionen und Tierschutzorganisationen statt.
Im Ostsee-Ort Poel bei Wismar, wo der rund zwölf Meter lange Buckelwal fast einen Monat gestrandet und geschwächt in der Bucht lag, kehrt langsam wieder Alltag ein, wie deutsche Medien unisono berichten.
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