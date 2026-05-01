„Timmys“ Wassertaxi dreht kurz vor Nordsee ab

„Er ist lebhafter, singt kraftvoller“

Laut der Geldgeberin der Aktion gehe es „Timmy“ besser, er merke, dass er sich auf dem Weg in heimatliche Gewässer befindet. „Er singt melodischer und kraftvoller, ist lebhafter, schwebt und floatet in seinem Schwimmbad“, so Karin Walter-Mommert zur „Bild“. Der Salzgehalt des Wassers stieg auf seiner Reise an – was gut für das Tier ist, da im Flachwasser, wo „Timmy“ wochenlang gestrandet war, seine Haut krank wurde.